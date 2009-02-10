Шевелева Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелева Виктория

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.2009

Отец: не указан

Мать: Чужмарова Елена Сергеевна

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