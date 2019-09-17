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Колесник Елизавета Михайловна
Колесник Елизавета Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.09.2019
Пол
Женский
Отец
Колесник Михаил Юрьевич
1989 г.р.
Мать
Колесник Екатерина Олеговна
1994 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.2019
Отец:
Колесник Михаил Юрьевич
Мать:
Колесник Екатерина Олеговна
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