Валов Емельян Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валов Емельян Трофимович

Место рождения

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Валов Трофим Федосеевич

Мать: Валова Степанида Филипповна

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Валов Трифон Трофимович

Мать ребёнка: Валова Аксинья Ивановна

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Валов Яков Емельянович

Мать ребёнка: Валова Аксинья Ивановна

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Валов Кондратий Емельянович

Мать ребёнка: Валова Аксинья Ивановна

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Валова Татьяна Трофимовна

Мать ребёнка: Валова Аксинья Ивановна

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валова Аксинья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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