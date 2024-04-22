Валов Емельян Трофимович
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Валова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Валова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Валов Кондратий Емельянович
Мать ребёнка: Валова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Валова Татьяна Трофимовна
Мать ребёнка: Валова Аксинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валова Аксинья Ивановна
Смерть
Неизвестно