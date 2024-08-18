Устинья Мартинова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
РС 1850 гос крестьяне Знаменское было 74 года родилась в 1776
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Козьмин Григорий Тимофеев
Отец ребёнка: Козьмин Тимофей Назаров
РС 1858 гос крестьяне Знаменское 50 лет родился в 1808