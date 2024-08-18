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Устинья Мартинова

Место рождения

Знаменское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1776

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Знаменское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
РС 1850 гос крестьяне Знаменское было 74 года родилась в 1776
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козьмин Тимофей Назаров

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Козьмин Григорий Тимофеев

Отец ребёнка: Козьмин Тимофей Назаров

РС 1858 гос крестьяне Знаменское 50 лет родился в 1808

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