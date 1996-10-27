Птушко Антонина Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.10.1926
Дата смерти27.10.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1926
Отец: Птушко Иван
Мать: Птушко Устинья
Рождение ребёнка
20.02.1955
Дочь: Другова (Птушко) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Лавринович Михаил
Смерть
27.10.1996
Новоселово, Таборинский муниципальный район, Свердловская область
Умерла от сердечной недостаточности в ночь после своего Дня Рождения.