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Птушко Антонина Ивановна

Место рождения

Чирки, Таборинский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

26.10.1926

Дата смерти

27.10.1996

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1926

Отец: Птушко Иван

Мать: Птушко Устинья

Чирки, Таборинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.02.1955

Дочь: Другова (Птушко) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Лавринович Михаил

Смерть
27.10.1996
Новоселово, Таборинский муниципальный район, Свердловская область
Умерла от сердечной недостаточности в ночь после своего Дня Рождения.

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