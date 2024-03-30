Логашина (Карицкая) ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
Место рождения
Дата рождения26.05.1962
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1962
Отец: Мацыгон ИВАН
Мать: Мацыгон ЕКАТЕРИНА
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
23.02.1982
Дочь: Гусаренко (Логашина) ТАТЬЯНА ФЁДОРОВНА
Отец ребёнка: Логашин ФЁДОР ВАЛЕНТИНОВИЧ
Рождение ребёнка
20.07.1985
Сын: Логашин ЕВГЕНИЙ ФЁДОРОВИЧ
Отец ребёнка: Логашин ФЁДОР ВАЛЕНТИНОВИЧ