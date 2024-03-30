Логашина (Карицкая) ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логашина (Карицкая) ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

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Место рождения

Чугуевка, Чугуевский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

26.05.1962

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1962

Отец: Мацыгон ИВАН

Мать: Мацыгон ЕКАТЕРИНА

Чугуевка, Чугуевский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
23.02.1982

Дочь: Гусаренко (Логашина) ТАТЬЯНА ФЁДОРОВНА

Отец ребёнка: Логашин ФЁДОР ВАЛЕНТИНОВИЧ

Чугуевка, Чугуевский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
20.07.1985

Сын: Логашин ЕВГЕНИЙ ФЁДОРОВИЧ

Отец ребёнка: Логашин ФЁДОР ВАЛЕНТИНОВИЧ

Чугуевка, Чугуевский муниципальный район, Приморский край

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