Денисов Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения05.03.1932
Дата смерти2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1965 по 1984
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
2002
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область