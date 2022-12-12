Денисов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Николай Васильевич

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Место рождения

Шалимово, Одоевский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

05.03.1932

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
05.03.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Шалимово, Одоевский уезд, Тульская губерния
Место жительства
С 1965 по 1984
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
2002
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
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