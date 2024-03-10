Каргина (Знаменская) Зоя Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргина (Знаменская) Зоя Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кударцева Тамара Васильевна? 3детей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каргин Александр Викторович?

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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