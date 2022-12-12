Анна Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1910 ст.

Дочь: Данилова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Данилов Иван Филимонович

Кожла, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Иван Филимонович

Смерть
Неизвестно
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