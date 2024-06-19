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Гордеев Евгений Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордеева (Целовальникова) Людмила Григорьевна

Рождение ребёнка
1963

Сын: Гордеев Андрей Евгеньевич

Мать ребёнка: Гордеева (Целовальникова) Людмила Григорьевна

Рождение ребёнка
09.01.1967

Сын: Гордеев Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Гордеева (Целовальникова) Людмила Григорьевна

Смерть
2009

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