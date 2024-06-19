Гордеев Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1963
Сын: Гордеев Андрей Евгеньевич
Мать ребёнка: Гордеева (Целовальникова) Людмила Григорьевна
Рождение ребёнка
09.01.1967
Сын: Гордеев Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Гордеева (Целовальникова) Людмила Григорьевна
Смерть
2009