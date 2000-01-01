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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1925

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1925

Отец: ?

Мать: ?

Смерть
1943
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