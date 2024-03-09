Дмитревский Михаил Иванов
Место рожденияс. Зарайское, Горбунихинская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния
Дата рождения1826
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Иван Флоров
Мать: Мария Прокофьева
с. Зарайское, Горбунихинская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Апполинария Михайлова
Мать ребёнка: ? ?
с. Зарайское, Горбунихинская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Евгения Михайловна
Мать ребёнка: ? ?
с. Зарайское, Горбунихинская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1861
Сын: Дмитревский Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: ? ?
с. Зарайское, Горбунихинская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок