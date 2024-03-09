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Дмитревский Михаил Иванов

Место рождения

с. Зарайское, Горбунихинская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния

Дата рождения

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Иван Флоров

Мать: Мария Прокофьева

с. Зарайское, Горбунихинская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Апполинария Михайлова

Мать ребёнка: ? ?

с. Зарайское, Горбунихинская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Евгения Михайловна

Мать ребёнка: ? ?

с. Зарайское, Горбунихинская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1861

Сын: Дмитревский Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: ? ?

с. Зарайское, Горбунихинская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок
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