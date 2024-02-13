Митрофанова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Митрофанов Василий Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Александр

Отец ребёнка: Митрофанов Василий Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова Оксана

Отец ребёнка: Митрофанов Василий Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Митрофанов Василий Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофанов Василий Прокопьевна

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