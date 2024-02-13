Митрофанова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Митрофанов Василий Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Александр
Отец ребёнка: Митрофанов Василий Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Оксана
Отец ребёнка: Митрофанов Василий Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Митрофанов Василий Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно