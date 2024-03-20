Добродеев Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добродеев Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Добродеев Артемий Васильевич

Мать: не указана

Смерть
1955
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