Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Добродеев Тимофей
Добродеев Тимофей
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1885
Дата смерти
1955
Пол
Мужской
Отец
Добродеев Артемий Васильевич
1860 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
КС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец:
Добродеев Артемий Васильевич
Мать: не указана
Смерть
1955
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия