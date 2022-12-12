Коробкин Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти14.06.1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Коробкин Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Коробкин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Коробкина Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
22.07.1930
Сын: Коробкин Вениамин Васильевич
Мать ребёнка: Коробкина Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
10.04.1934
Дочь: Мыскова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Коробкина Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
14.08.1937
Дочь: Новикова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Коробкина Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
18.10.1939
Дочь: Завгороднева Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Коробкина Евдокия Степановна
Смерть
14.06.1976