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Коробкин Василий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

14.06.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Коробкин Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Коробкин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Коробкина Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
22.07.1930

Сын: Коробкин Вениамин Васильевич

Мать ребёнка: Коробкина Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
10.04.1934

Дочь: Мыскова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Коробкина Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
14.08.1937

Дочь: Новикова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Коробкина Евдокия Степановна

Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.10.1939

Дочь: Завгороднева Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Коробкина Евдокия Степановна

Смерть
14.06.1976
Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
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