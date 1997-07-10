Кашапова (Гарипова) Альфия Мауляувна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашапова (Гарипова) Альфия Мауляувна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.07.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1980

Сын: Кашапов Рустам Нафисович

Отец ребёнка: Кашапов Нафис Аглиевич

Рождение ребёнка
29.12.1989

Дочь: Нагимова Миляуша Нафисовна

Отец ребёнка: Кашапов Нафис Аглиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашапов Руслан Нафисович

Отец ребёнка: Кашапов Нафис Аглиевич

Смерть
10.07.1997
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