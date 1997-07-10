Кашапова (Гарипова) Альфия Мауляувна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.07.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1980
Отец ребёнка: Кашапов Нафис Аглиевич
Рождение ребёнка
29.12.1989
Дочь: Нагимова Миляуша Нафисовна
Отец ребёнка: Кашапов Нафис Аглиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кашапов Нафис Аглиевич
Смерть
10.07.1997