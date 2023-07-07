Померанцева (Алексеева) Надежда Венедиктовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
1881
Сын: Померанцев Венедикт Андреевич
Отец ребёнка: Померанцев Андрей Александрович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Померанцев Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Померанцев Андрей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно