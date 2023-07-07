Померанцева (Алексеева) Надежда Венедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Померанцева (Алексеева) Надежда Венедиктовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Алексеев Венедикт Иванович

Мать: Алексеева Варвара Владимировна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Померанцев Венедикт Андреевич

Отец ребёнка: Померанцев Андрей Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1891

Сын: Померанцев Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Померанцев Андрей Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Померанцев Андрей Александрович

Смерть
Неизвестно
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