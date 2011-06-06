Гладышев Вадим Поликарпович
Место рождения
Дата рождения06.02.1930
Дата смерти06.06.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гладышева Надежда Павловна
Рождение ребёнка
15.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гладышева Надежда Павловна
Рождение ребёнка
03.11.1967
Дочь: Гладышева Елена Вадимовна
Мать ребёнка: Гладышева Надежда Павловна
Смерть
06.06.2011