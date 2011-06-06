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Гладышев Вадим Поликарпович

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Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

06.02.1930

Дата смерти

06.06.2011

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1967 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1930

Отец: Гладышев Поликарп Дмитриевич

Мать: Гладышева (Некрасова) Феофанья Назарьевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладышева Надежда Павловна

Рождение ребёнка
04.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гладышева Надежда Павловна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
15.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гладышева Надежда Павловна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
03.11.1967

Дочь: Гладышева Елена Вадимовна

Мать ребёнка: Гладышева Надежда Павловна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Смерть
06.06.2011
Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

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