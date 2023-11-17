Борисова Наталья Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Борисов Юрий Яковлевич
Рождение ребёнка
06.01.1999
Дочь: Данилова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Данилов Александр Викторович
Рождение ребёнка
30.07.2008
Дочь: Данилова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Данилов Александр Викторович
Бракосочетание
Неизвестно