Борисова Наталья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Наталья Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борисов Юрий Яковлевич

Мать: Амелина Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
06.01.1999

Дочь: Данилова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Данилов Александр Викторович

Рождение ребёнка
30.07.2008

Дочь: Данилова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Данилов Александр Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Александр Викторович

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