Генерозов Александр Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1945
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1945
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1971
Дочь: Мирошникова (Генерозова) Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Генерозова Светлана Ивановна
Рождение ребёнка
19.05.1974
Сын: Генерозов Аркадий Александрович
Мать ребёнка: Генерозова Светлана Ивановна