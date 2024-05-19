Генерозов Александр Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГенерозов Александр Аркадьевич

Генерозов Александр Аркадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1945

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1947 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1945

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Генерозова Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
10.06.1971

Дочь: Мирошникова (Генерозова) Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Генерозова Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
19.05.1974

Сын: Генерозов Аркадий Александрович

Мать ребёнка: Генерозова Светлана Ивановна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.