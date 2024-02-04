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Токмаков Афанасий Авдеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Токмаков Авдей Григорьевич

Мать: Токмакова (Черемисинова) Пелагея Юдина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токмакова (Семенова) Ангелина Степановна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Токмаков Антон Афанасьевич

Мать ребёнка: Токмакова (Семенова) Ангелина Степановна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Токмаков ?

Мать ребёнка: Токмакова (Семенова) Ангелина Степановна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Токмаков Кирилл Афанасьевич

Мать ребёнка: Токмакова (Семенова) Ангелина Степановна

Смерть
Неизвестно

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