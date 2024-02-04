Токмаков Афанасий Авдеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Сын: Токмаков Антон Афанасьевич
Мать ребёнка: Токмакова (Семенова) Ангелина Степановна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Токмаков ?
Мать ребёнка: Токмакова (Семенова) Ангелина Степановна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Токмаков Кирилл Афанасьевич
Мать ребёнка: Токмакова (Семенова) Ангелина Степановна
Смерть
Неизвестно