(Абатурова) Клавдия Васильевна
женский, родилась Около 1892, Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
умерла Неизвестно
ОтецАбатуров (Оботуров) Василий Исидорович СидоровичДо 1870 г.р.
МатьАбатурова (Болотова) Иулиания (Ульяна) Алексеевна11.09.1869 г.р.
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Рождение
Около 1892
Отец: Абатуров (Оботуров) Василий Исидорович Сидорович
Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Смерть
Неизвестно