(Абатурова) Клавдия Васильевна Около 1892 — найти родственников по фамилии на Familio

(Абатурова) Клавдия Васильевна

Автор
ИВ
Васильева (арабкина) И.

женский, родилась Около 1892, Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край

умерла Неизвестно

Отец
Абатуров (Оботуров) Василий Исидорович СидоровичДо 1870 г.р.
Мать
Абатурова (Болотова) Иулиания (Ульяна) Алексеевна11.09.1869 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Абатуров (Оботуров) Василий Исидорович Сидорович

Мать: Абатурова (Болотова) Иулиания (Ульяна) Алексеевна

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край

Смерть
Неизвестно

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