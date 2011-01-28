Бродский Виктор Леонидович (Лазаревич / Лейбович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бродский Виктор Леонидович (Лазаревич / Лейбович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1903

Дата смерти

06.02.1958

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1903

Отец: Бродский Леонид Григорьевич

Мать: Бродская Татьяна Осиповна

Бракосочетание
27.11.1926

Жена: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1931

Дочь: Аксельрод Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Коган Элеонора Генриховна

Арест
Неизвестно
Реабилитация осужденного
Неизвестно
Смерть
06.02.1958
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