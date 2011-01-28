Бродский Виктор Леонидович (Лазаревич / Лейбович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1903
Дата смерти06.02.1958
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1903
Бракосочетание
27.11.1926
Жена: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1931
Дочь: Аксельрод Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Коган Элеонора Генриховна
Арест
Неизвестно
Реабилитация осужденного
Неизвестно
Смерть
06.02.1958