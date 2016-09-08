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Фролов Валерий Дмитриевич

Место рождения

г. Улан-Удэ Бурятской ССР

Дата рождения

27.08.1939

Дата смерти

08.09.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Улан-Удэ Бурятской ССР
Рождение ребёнка
06.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Анна Леонтьевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Анна Леонтьевна

Смерть
08.09.2016
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