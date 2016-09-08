Фролов Валерий Дмитриевич
Место рожденияг. Улан-Удэ Бурятской ССР
Дата рождения27.08.1939
Дата смерти08.09.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.08.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фролова Анна Леонтьевна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Анна Леонтьевна
Смерть
08.09.2016