Погребняк Павел Константинович
Место рожденияСело Снежков Валковский район Харьковская область
Дата рождения?.11.1957
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Погребняк (Бабакова) Людмила Викторовна
Смерть
Неизвестно