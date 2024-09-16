Погребняк Павел Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погребняк Павел Константинович

Место рождения

Село Снежков Валковский район Харьковская область

Дата рождения

?.11.1957

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Погребняк (Бабакова) Людмила Викторовна

Смерть
Неизвестно

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