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Попов Евгений Павлович

Место рождения

с. Средь-Мехреньга, Холмогорский район, Архангельская область, Российская Федерация

Дата рождения

12.12.1930

Дата смерти

14.06.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

1958 г.р.
1959 г.р.
Около 1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

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Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Место жительства
Неизвестно
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
1957

Жена: Попова (Семанова) Надежда Павловна

Рождение ребёнка
20.06.1958

Сын: Попов Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Попова (Семанова) Надежда Павловна

Чуроз-Гора, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1959

Сын: Попов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Попова (Семанова) Надежда Павловна

Рождение ребёнка
Около 1961

Сын: Попов Виктор Евгеньевич

Мать ребёнка: Попова (Семанова) Надежда Павловна

Место жительства
С 1962
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова (Семанова) Надежда Павловна

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
14.06.2007
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

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