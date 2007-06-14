Попов Евгений Павлович
Место рожденияс. Средь-Мехреньга, Холмогорский район, Архангельская область, Российская Федерация
Дата рождения12.12.1930
Дата смерти14.06.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
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Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1957
Рождение ребёнка
20.06.1958
Сын: Попов Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Попова (Семанова) Надежда Павловна
Чуроз-Гора, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1959
Сын: Попов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Попова (Семанова) Надежда Павловна
Рождение ребёнка
Около 1961
Мать ребёнка: Попова (Семанова) Надежда Павловна
Место жительства
С 1962
Рождение ребёнка
09.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова (Семанова) Надежда Павловна
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Смерть
14.06.2007