Леонычева (Худякова) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Худяков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чижова Маргарита Васильевна
Отец ребёнка: Леонычев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонычев Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Леонычев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонычев Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Леонычев Василий Иванович
Смерть
Неизвестно