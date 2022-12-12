Леонычева (Худякова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонычева (Худякова) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Дмитров, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Худяков Иван

Мать: не указана

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чижова Маргарита Васильевна

Отец ребёнка: Леонычев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонычев Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Леонычев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонычев Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Леонычев Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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