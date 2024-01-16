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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1849 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Будим Макар Семёнович

Отец ребёнка: Будим Семён Наумович

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Будим Прохор Семёнович

Отец ребёнка: Будим Семён Наумович

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Будим Иван Семёнович

Отец ребёнка: Будим Семён Наумович

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Будим Семён Семёнович

Отец ребёнка: Будим Семён Наумович

Пищальники, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будим Семён Наумович

Смерть
Неизвестно
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