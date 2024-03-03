Чхало Прасковья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Чхало (Чхаленко) Анастасия Никитовна
Отец ребёнка: Чхало (Чхаленко) Никита Кириллович
Рождение ребёнка
16.08.1843
Дочь: Чхало (Чхаленко) Васса Никитовна
Отец ребёнка: Чхало (Чхаленко) Никита Кириллович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SBM-1?i=546&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
06.03.1846
Сын: Чхало (Чхаленко) Василий Никитович
Отец ребёнка: Чхало (Чхаленко) Никита Кириллович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SYG-5?i=579&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
04.06.1849
Сын: Чхало (Чхаленко) Дорофей Никитович
Отец ребёнка: Чхало (Чхаленко) Никита Кириллович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SYG-T?i=617&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Чхало (Чхаленко) Феодосия Никитовна
Отец ребёнка: Чхало (Чхаленко) Никита Кириллович
Смерть
Неизвестно