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Чхало Прасковья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чхало (Чхаленко) Никита Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Чхало (Чхаленко) Анастасия Никитовна

Отец ребёнка: Чхало (Чхаленко) Никита Кириллович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
16.08.1843

Дочь: Чхало (Чхаленко) Васса Никитовна

Отец ребёнка: Чхало (Чхаленко) Никита Кириллович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SBM-1?i=546&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
06.03.1846

Сын: Чхало (Чхаленко) Василий Никитович

Отец ребёнка: Чхало (Чхаленко) Никита Кириллович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SYG-5?i=579&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
04.06.1849

Сын: Чхало (Чхаленко) Дорофей Никитович

Отец ребёнка: Чхало (Чхаленко) Никита Кириллович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SYG-T?i=617&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Чхало (Чхаленко) Феодосия Никитовна

Отец ребёнка: Чхало (Чхаленко) Никита Кириллович

Валява, Черкаська область
Смерть
Неизвестно

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