Толканова (Казакова) Валентина Константиновна
Место рождениядеревня Мало-Новотроицк Мишкинского района Башкирия
Дата рождения25.07.1940
Дата смерти19.03.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1940
Рождение ребёнка
11.07.1968
Дочь: Шигаршина (Толканова) Алена Анатольевна
Отец ребёнка: Толканов Анатолий Павлович
Смерть
19.03.2022
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург