Толканова (Казакова) Валентина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толканова (Казакова) Валентина Константиновна

Место рождения

деревня Мало-Новотроицк Мишкинского района Башкирия

Дата рождения

25.07.1940

Дата смерти

19.03.2022

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1940

Отец: Казаков Константин Дмитриевич

Мать: Казакова (Казакова) Евдокия (Кия) Исааковна

Рождение ребёнка
11.07.1968

Дочь: Шигаршина (Толканова) Алена Анатольевна

Отец ребёнка: Толканов Анатолий Павлович

Смерть
19.03.2022
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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