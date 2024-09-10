Ефим Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим Семёнов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Емельянова

Рождение ребёнка
07.11.1840

Дочь: Матрона Ефимова

Мать ребёнка: Авдотья Емельянова

Рождение ребёнка
23.12.1844

Дочь: Милания Ефимова

Мать ребёнка: Авдотья Емельянова

Смерть
Неизвестно

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