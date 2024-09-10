Ефим Семёнов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Емельянова
Рождение ребёнка
07.11.1840
Дочь: Матрона Ефимова
Мать ребёнка: Авдотья Емельянова
Рождение ребёнка
23.12.1844
Дочь: Милания Ефимова
Мать ребёнка: Авдотья Емельянова
Смерть
Неизвестно