Сат Чаш Дамбааевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСат Чаш Дамбааевна

Сат Чаш Дамбааевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1938

Дата смерти

?.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1962

Сын: Сегленмей Мерген Комбу-Маадырович

Отец ребёнка: Сегленмей Комбу-Маадыр Байыр-оолович

Рождение ребёнка
13.11.1963

Сын: Сегленмей Монгун-оол Комбу-Маадырович

Отец ребёнка: Сегленмей Комбу-Маадыр Байыр-оолович

Рождение ребёнка
30.09.1967

Сын: Сегленмей Орлан Комбу-Маадырович

Отец ребёнка: Сегленмей Комбу-Маадыр Байыр-оолович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сегленмей Комбу-Маадыр Байыр-оолович

Смерть
?.10.1984
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close