Сат Чаш Дамбааевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1938
Дата смерти?.10.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.03.1962
Сын: Сегленмей Мерген Комбу-Маадырович
Отец ребёнка: Сегленмей Комбу-Маадыр Байыр-оолович
Рождение ребёнка
13.11.1963
Сын: Сегленмей Монгун-оол Комбу-Маадырович
Отец ребёнка: Сегленмей Комбу-Маадыр Байыр-оолович
Рождение ребёнка
30.09.1967
Сын: Сегленмей Орлан Комбу-Маадырович
Отец ребёнка: Сегленмей Комбу-Маадыр Байыр-оолович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.10.1984