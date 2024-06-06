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Мясникова Агрипина Ивановна

Место рождения

Рыбацкая, Рыбацкая волость, Санкт-Петербургский уезд

Дата рождения

24.06.1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1838 ст.

Отец: Мясников Иван Лаврентьевич

Мать: Косцова Екатерина Ивановна

Рыбацкая, Рыбацкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Бракосочетание
28.04.1863 ст.

Муж: Герасимов Александр Васильевич

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
03.05.1866 ст.

Сын: Герасимов Константин Александрович

Отец ребёнка: Герасимов Александр Васильевич

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1868 ст.

Сын: Герасимов Александр Александрович

Отец ребёнка: Герасимов Александр Васильевич

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
15.07.1875 ст.

Дочь: Герасимова Мария Александровна

Отец ребёнка: Герасимов Александр Васильевич

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1879

Дочь: Герасимова Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Герасимов Александр Васильевич

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Смерть
Неизвестно

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