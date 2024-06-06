Мясникова Агрипина Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.06.1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1838 ст.
Бракосочетание
28.04.1863 ст.
Рождение ребёнка
03.05.1866 ст.
Сын: Герасимов Константин Александрович
Отец ребёнка: Герасимов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
24.02.1868 ст.
Сын: Герасимов Александр Александрович
Отец ребёнка: Герасимов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
15.07.1875 ст.
Дочь: Герасимова Мария Александровна
Отец ребёнка: Герасимов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
29.09.1879
Дочь: Герасимова Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Герасимов Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно