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Молчанов Андрей Анатольевич

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Место рождения

Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

07.10.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1948 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1971

Отец: не указан

Мать: Молчанова Валентина Васильевна

Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
28.08.1992

Жена: скрыто настройками приватности

Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
19.03.1993

Сын: Молчанов Константин Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
29.09.1998

Сын: Молчанов Кирилл Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
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