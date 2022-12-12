Молчанов Андрей Анатольевич
Место рождения
Дата рождения07.10.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1971
Отец: не указан
Бракосочетание
28.08.1992
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.03.1993
Сын: Молчанов Константин Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
29.09.1998
Сын: Молчанов Кирилл Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности