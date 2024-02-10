Антропова (Коновалова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антропова (Коновалова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1992 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антропов Олег

Рождение ребёнка
01.04.1992

Дочь: (Антропова) Валерия

Отец ребёнка: Антропов Олег

Рождение ребёнка
01.05.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антропов Олег

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