Антропова (Коновалова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антропов Олег
Рождение ребёнка
01.04.1992
Дочь: (Антропова) Валерия
Отец ребёнка: Антропов Олег
Рождение ребёнка
01.05.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антропов Олег