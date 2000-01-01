Бунаков Егор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бунаков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Бунакова Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Мария Егоровна
Мать ребёнка: Бунакова Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
02.01.1872
Дочь: Анастасия Егоровна
Мать ребёнка: Бунакова Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бунакова Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бунаков Лаврентий Егорович
Мать ребёнка: Бунакова Евдокия Кирилловна
29.07.1873
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бунакова Евдокия Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно