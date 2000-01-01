Бунаков Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунаков Егор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бунаков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Бунаков Игнатий Егорович

Мать ребёнка: Бунакова Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Мария Егоровна

Мать ребёнка: Бунакова Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
02.01.1872

Дочь: Анастасия Егоровна

Мать ребёнка: Бунакова Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бунаков Иван Егорович

Мать ребёнка: Бунакова Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бунаков Лаврентий Егорович

Мать ребёнка: Бунакова Евдокия Кирилловна

29.07.1873
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бунаков Михаил Егорович

Мать ребёнка: Бунакова Евдокия Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бунакова Евдокия Кирилловна

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