Дерюгин Никита Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1910
Дата смерти12.06.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1945
Рождение ребёнка
08.07.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дерюгина (Мясоедова) Пелагея Константиновна
Рождение ребёнка
19.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дерюгина (Мясоедова) Пелагея Константиновна
Смерть
12.06.1958