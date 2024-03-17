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Дерюгин Никита Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1910

Дата смерти

12.06.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1945

Жена: Дерюгина (Мясоедова) Пелагея Константиновна

Рождение ребёнка
08.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дерюгина (Мясоедова) Пелагея Константиновна

Рождение ребёнка
19.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дерюгина (Мясоедова) Пелагея Константиновна

Смерть
12.06.1958

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