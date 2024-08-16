Гусаров Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусаров Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: Гусаров Александр Михайлович

Мать: Гусарова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусарова Дина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусарова Дина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусарова Дина

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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