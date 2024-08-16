Гусаров Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1944
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец: Гусаров Александр Михайлович
Мать: Гусарова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусарова Дина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусарова Дина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусарова Дина
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно