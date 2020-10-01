Борисова (Морозова) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Морозова) Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1983

Дата смерти

01.10.2020

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1961 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1983

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Морозова Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
01.10.2020
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Чувашское Бурнаево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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