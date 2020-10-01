Борисова (Морозова) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1983
Дата смерти01.10.2020
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1983
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
01.10.2020
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Чувашское Бурнаево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)