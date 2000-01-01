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Савранская Роза Ильинична
Савранская Роза Ильинична
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1882
Дата смерти
1957
Пол
Женский
Отец
Савранский Илья
Мать
Сорочкина Хана Мееровна
1853 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец:
Савранский Илья
Мать:
Сорочкина Хана Мееровна
Смерть
1957
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