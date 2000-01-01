Савранская Роза Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савранская Роза Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Отец

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Савранский Илья

Мать: Сорочкина Хана Мееровна

Смерть
1957
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