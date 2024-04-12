Бастрыкин Аким Николаевич
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
24.12.1887
Дочь: Анисья Акимовна
Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Онисимовна
Рождение ребёнка
15.02.1891
Дочь: Анна Акимовна
Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Онисимовна
Рождение ребёнка
01.03.1897
Сын: Бастрыкин Василий Акимович
Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Онисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно