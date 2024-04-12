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Бастрыкин Аким Николаевич

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Бастрыкин - Бочков Николай Максимович

Мать: Бастрыкина Акилина Петровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.12.1887

Дочь: Анисья Акимовна

Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Онисимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.02.1891

Дочь: Анна Акимовна

Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Онисимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.03.1897

Сын: Бастрыкин Василий Акимович

Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Онисимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бастрыкина Евдокия Онисимовна

Смерть
Неизвестно
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