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Летов Всеволод Григорьев

Место рождения

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

09.02.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1870 ст.

Отец: Летов Григорий Федотов

Мать: Варвара Тимофеева

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.12.1894 ст.

Сын: Летов Василий Всеволодов

Мать ребёнка: Ольга Тихонова

Измайлово, Ростокинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
30.01.1895 ст.

Жена: Ольга Тихонова

Рождение ребёнка
24.12.1896 ст.

Сын: Летов Константин Всеволодов

Мать ребёнка: Ольга Тихонова

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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