Летов Всеволод Григорьев
Место рождения
Дата рождения09.02.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1870 ст.
Отец: Летов Григорий Федотов
Мать: Варвара Тимофеева
Рождение ребёнка
25.12.1894 ст.
Мать ребёнка: Ольга Тихонова
Измайлово, Ростокинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
30.01.1895 ст.
Жена: Ольга Тихонова
Рождение ребёнка
24.12.1896 ст.
Сын: Летов Константин Всеволодов
Мать ребёнка: Ольга Тихонова
Смерть
Неизвестно