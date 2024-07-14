Кузьма Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1920
Дочь: Нежелева Матрёна Кузьмиична
Мать ребёнка: Прасковья Григорьевна
с.Новогеоргиевка Михайловского района Амурская обл
Смерть
1935
Репрессирован, скончался от побоев, д.Новогеоргиевка, Амурская обл, Михайловский район