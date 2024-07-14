Кузьма Леонтьевич 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузьма Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1920

Дочь: Нежелева Матрёна Кузьмиична

Мать ребёнка: Прасковья Григорьевна

с.Новогеоргиевка Михайловского района Амурская обл
Смерть
1935
Репрессирован, скончался от побоев, д.Новогеоргиевка, Амурская обл, Михайловский район

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