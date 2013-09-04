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Купрешина Дарья Николаевна
Купрешина Дарья Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.09.2013
Пол
Женский
Отец
Купрешин Николай Сергеевич
1986 г.р.
Мать
Купрешина (Малёгина) Надежда
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.2013
Отец:
Купрешин Николай Сергеевич
Мать:
Купрешина Надежда
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