Хусяинова Асьма
Место рожденияс.Красный Яр Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
с.Красный Яр Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сууксу Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
с.Красный Яр Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно