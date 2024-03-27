Хусяинова Асьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусяинова Асьма

Место рождения

с.Красный Яр Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Красный Яр Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Сууксу Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

с.Красный Яр Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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