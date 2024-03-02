Stacewicz Michalina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Stacewicz Michalina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Stecevicz Marianna

Отец ребёнка: Stacewicz Julian

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Romaszko (Stacewicz) Maria

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1898

Сын: Stacewicz Julian Juliana

Отец ребёнка: Stacewicz Julian

Смерть
Неизвестно

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