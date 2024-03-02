Stacewicz Michalina
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Stecevicz Marianna
Отец ребёнка: Stacewicz Julian
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Romaszko (Stacewicz) Maria
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Stacewicz Julian
Смерть
Неизвестно