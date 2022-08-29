Федотовских Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотовских Федор

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1806 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Федотовских Федор

Мать: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1857

Сын: Федотовских Павел

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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