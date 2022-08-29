Федотовских Федор
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Федотовских Федор
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1857
Сын: Федотовских Павел
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно