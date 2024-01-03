Бондарева Ульяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1771
Сын: Бондарев Николай Прохоров
Отец ребёнка: Бондарев Прохор Федосеев
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Бондарева) Афимья Прохорова
Отец ребёнка: Бондарев Прохор Федосеев
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Бондарев Прохор Федосеев
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Бондарев Прохор Федосеев
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Челнокова (Бондарева) Фёкла Прохорова
Отец ребёнка: Бондарев Прохор Федосеев
Смерть
До 1816