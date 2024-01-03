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Бондарева Ульяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Прохор Федосеев

Рождение ребёнка
1771

Сын: Бондарев Николай Прохоров

Отец ребёнка: Бондарев Прохор Федосеев

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Бондарева) Афимья Прохорова

Отец ребёнка: Бондарев Прохор Федосеев

Рождение ребёнка
1779

Сын: Бондарев Иван Прохоров

Отец ребёнка: Бондарев Прохор Федосеев

Рождение ребёнка
1785

Сын: Бондарев Семён Прохоров

Отец ребёнка: Бондарев Прохор Федосеев

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Челнокова (Бондарева) Фёкла Прохорова

Отец ребёнка: Бондарев Прохор Федосеев

Смерть
До 1816

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