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Шепель Марья Артемьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатерининская губерния Верхнеднепровский уезд гос. крестьянка, малоросия
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Шепель Иван Иванович

Отец ребёнка: Шепель Иван Васильевич

Екатерининская губерния, Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Шепель Меланья Ивановна

Отец ребёнка: Шепель Иван Васильевич

Екатерининская губерния, Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Шепель Семен Иванович

Отец ребёнка: Шепель Иван Васильевич

Екатерининская губерния,Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
30.12.1898

Дочь: Аксенова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Шепель Иван Васильевич

Матасы, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Деревня Гришино близ Матасское
Рождение ребёнка
После 1898

Сын: Шепель Василий Иванович

Отец ребёнка: Шепель Иван Васильевич

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