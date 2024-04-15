Зенкова (Зенкова) Елена Матвеевна
Место рождения
Дата рождения17.05.1903 ст.
Дата смерти05.10.1903 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1903 ст.
Отец: Зенков Матвей Алексеевич
Мать: Зенкова Марина Петровна
Крещение
25.05.1903 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Смерть
05.10.1903 ст.
Причина смерти: от кори
Похороны
12.10.1903 ст.
Погребена на кладбище деревни Куликовки