Зенкова (Зенкова) Елена Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенкова (Зенкова) Елена Матвеевна

Место рождения

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

17.05.1903 ст.

Дата смерти

05.10.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1903 ст.

Отец: Зенков Матвей Алексеевич

Мать: Зенкова Марина Петровна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
25.05.1903 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Смерть
05.10.1903 ст.
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от кори
Похороны
12.10.1903 ст.
Погребена на кладбище деревни Куликовки
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